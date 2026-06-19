Wie lässt sich überschüssige Wärme aus dem Sommer für die Heizsaison nutzbar machen? Dieser Frage widmen sich drei neue Forschungsprojekte der Universität Duisburg-Essen. Im… Weiterlesen...
Kategorie Wärme
PVT und Geothermie ergänzen Gasheizung in Wohnquartier bei Berlin
Die Kombination von PVT, Geothermie und bestehender Heiztechnik gilt als möglicher Weg zur schrittweisen Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Ein Wohnquartier im Berliner Umland setzt dieses… Weiterlesen...
Erneuerbare Energien bleiben über der 20-Prozent-Marke
Die erneuerbaren Energien haben in Deutschland 2024 erstmals mehr als 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs gedeckt. Nach aktuellen Berechnungen der AG Energiebilanzen stieg ihr Anteil… Weiterlesen...
Helmut Jäger und Moritz Ritter: Solarthermie hat weiter Chancen
Wohin geht es mit der Solarthermie? Fragen dazu beantworten im Interview Helmut Jäger und Moritz Ritter. Jäger (69) ist Mitgründer des Solarthermie-und Heizungsherstellers Solvis… Weiterlesen...
Solarthermie Leipzig West: Deutschlands größte Anlage geht in Betrieb
Die Stadtwerke Leipzig haben heute die größte Solarthermieanlage Deutschlands offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage Leipzig West im Stadtteil Lausen-Grünau erreicht eine Peakleistung von… Weiterlesen...
Solarthemen: 30 Jahre Journalismus zu erneuerbaren Energien
In dieser Woche ist die 600. Ausgabe der Solarthemen erschienen - 30 Jahre nach Gründung des Informationsdienstes im Juni 1996. Wie die beiden Journalisten… Weiterlesen...
Neu: Solarthemen-Jubiläumsausgabe 600 ist heute erschienen
+++ PV-Industrie: Europa schaut nur zu +++ Energy Sharing: Trotz Stichtag keine Welle +++ Helmut Jäger und Moritz Ritter im Interview zur Solarthermie +++… Weiterlesen...
Absolicon liefert Solarthermie-Anlage für Heineken-Brauerei in Griechenland
Der schwedische Solarthermie-Anbieter Absolicon Solar Collector AB hat einen Liefervertrag für eine industrielle Solarthermie-Anlage bei der Brauerei Athenian Brewery in Thessaloniki unterzeichnet. Das Projekt… Weiterlesen...
Wärmepumpenförderung im Gebäudemodernisierungsgesetz: BWP warnt vor Rückschritten
Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) kritisiert den Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes als unzureichend für die Wärmewende. Der Verband fordert klarere Vorgaben zur Förderung, zur Dimensionierung von… Weiterlesen...
Remeha Confida 10: Kaskade für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern
Die Remeha GmbH bringt diesen Sommer die Kaskadenregelung Confida 10 auf den Markt. Das Gerät steuert bis zu drei Außeneinheiten des Typs Confida MB… Weiterlesen...
Solarthermie: Absolicon übernimmt Savosolar
Absolicon, ein Hersteller von konzentrierenden Parabolrinnen-Solarkollektoren übernimmt die Marke Savosolar, Spezialist für Solarthermie-Großanlagen mit großflächigen Flachkollektoren, von Summa. Die Solarkollektorfertigung von Savosolar wurde eingestellt… Weiterlesen...
Gebäudemodernisierungsgesetz: Kontroverse um neues Heizungsgesetz im Bundestag
Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) soll nach dem Willen der schwarz-roten Regierung das Gebäudeenergiegesetz ablösen. Darüber debattierte gestern der Bundestag in erster Lesung. Wichtige Themen waren… Weiterlesen...
Direct Air Capture: Neues Verfahren nutzt Lebensmittelabfall
Mit Kaliumhydroxid bestückte Proteinkügelchen können effektiv CO2 aus der Luft einfangen. Das neue Verfahren von Forscher:innen der ETH-Zürich hat das Potenzial, günstiger als andere… Weiterlesen...
SAX Power bringt zwei neue Energiemanagementsysteme auf den Markt
Der SAX Power Home Manager ist ein Heim-Energiemanagementsystem (HEMS), das überschüssigen Photovoltaik-Strom gezielt an flexible Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Autos leitet. Das HEMS gibt… Weiterlesen...
Warmwasserbereitung mit Photovoltaik: Neuer Heizstab von Smartfox
Der neue Smartfox Pro Heater + kombiniert eine 15-stufige Leistungsregelung mit einer Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung in einem System. Er ist sowohl für neue Solaranlagen als auch… Weiterlesen...
2,3 Millionen Hektar Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe in 2025
Mit einem Anteil von knapp 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stellen nachwachsende Rohstoffe ein bedeutendes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland dar. Weiterlesen...
BEG-Heizungsförderung der KfW im April: Interesse an Wärmepumpe stabil
Im April 2026 hat die KfW mehr als 35.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat aber deutlich mehr… Weiterlesen...
BMWE besetzt Nationalen Wasserstoffrat neu
Die Bundesregierung reformiert den Nationalen Wasserstoffrat. Die bisherigen Mitgliedschaften enden am 30. Juni 2026. Ab Juli soll die Berufung neuer Mitglieder zügig erfolgen. Weiterlesen...
Ausschreibung für Biomasseanlagen unterzeichnet
Die Ausschreibung für Biomasseanlage am 1. April war unterzeichnet. Erstmals seit der Ausschreibung im Oktober 2022 konnte die Bundesnetzagentur aber wieder Zuschläge für Biomethananlagen… Weiterlesen...
Gebäudemodernisierungsgesetz: BNW fordert Nachbesserungen
Das Gebäudemodernisierungsgesetz sollte die Kosten für Gas- und Ölheizungen transparent machen, eine stabile Heizungsförderung garantieren und bei Zielverfehlungen im Klimaschutz automatisch nachsteuern. Das fordert… Weiterlesen...
BUND-Studie: Klimaneutrale Wärmenetze enorme Aufgabe für Kommunen
Der Ausbau und die gleichzeitige Dekarbonisierung von Wärmenetzen ist eine enorme Aufgabe für die Kommunen. Eine BUND-Studie benennt Anpassungen in der Förderung und bei… Weiterlesen...
Fachverband Holzenergie fordert Nachbesserungen im Förderprogramm für erneuerbare Prozesswärme
Mit dem EEW-Förderprogramm fördert der Bund erneuerbare Prozesswärme. Der Fachverband Holzenergie kritisiert den 7,5-MW-Deckel und den Ausschluss von Negativemissionstechnologien wie der Pyrolyse. Weiterlesen...
EES Europe: Neues Heim-Energiemanagement für Batteriespeicher von Prolux
Die neue HEMS-Version für den Batteriespeicher von Prolux passt die Wärmepumpenleistung zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme stufenlos an die aktuell verfügbare, überschüssige Photovoltaik-Leistung… Weiterlesen...
Wärmepumpen-Installationsplattform Galvany sammelt 10 Millionen Euro ein
In einer Seed-Finanzierungsrunde hat die Berliner Wärmepumpen-Installationsplattform Galvany 10 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen will den Mehrfamilienhaus-Bereich stärken und sein KI-gestütztes Energiemanagement ausbauen. Weiterlesen...
Enercity und Kraken entwickeln virtuelles Kraftwerk
Der Hannoversche Energieversorger Enercity will Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen für ein virtuelles Kraftwerk bündeln. Die Technologie liefert die britische Kraken. Weiterlesen...
Neuer Smartfox Booster für solare Warmwasserbereitung
Bei Smartfox gibt es einen neuen Booster, der überschüssigen PV-Strom aus der Hausanlage für die Erwärmung von Wasser nutzt. Er kann ohne Erweiterung für… Weiterlesen...
Wärmewende auf Borkum mit Meerwasser-Wärmepumpe als Pilotprojekt
Kommunen, die am Meer liegen, können ihren Standort zu Wärme machen - mit Meerwasser-Wärmepumpen. Im dänischen Esbjerg etwa läuft schon seit rund drei Jahren… Weiterlesen...
Elephant Power stellt Outdoor-Energiesystem für Eigenheime vor
Wärmepumpenspezialist Elephant Power steigt in die integrierte Energieversorgung für Prosumer ein: eine Energiezentrale zur Aufstellung im Freien. Weiterlesen...
Fraunhofer IEE entwickelt Konzept für Mikrowärmenetze
Das Fraunhofer IEE will mit Partnern im Projekt GemeinsamWaermer eine Blaupause für die kommunale Wärmewende entwickeln. Es geht um Mikrowärmenetze. Weiterlesen...
Enpal baut Schulungszentrum für PV-Fachkräfte aus
Im Schulungszentrum von Enpal können künftig auch externe Handwerksbetriebe Qualifizierungen durchführen lassen. Außerdem werden dort Elektriker aus dem Ausland geschult. Weiterlesen...